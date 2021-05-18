ضد ال DNA - المنصور جعفر

2021/05/18 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هل بالإمكان تجزئة المجتمع وفق اثنياته وهو متمازج الثقافات؟ وهل بالإمكان تفريق ثقافاته وهو متداخل ومتعايش؟ هل يقود فرز القوميات والثقافات إلى تحقيق تنمية متوازنة وعدالة سياسية؟ما هو هدف الفرز وعياره وماهي السلطة التي تديره؟ 1- "الهوية" والمجتمع والدولة: اصطلاح "الهوية" إصطلاح إشكالي، مأزوم المنطق، كونه متنوع لايتحدد بعنصر واحد، إلا في ذهن المتكلم عنه وفي لحظة معينة ومن ثم ......





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