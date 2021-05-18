شرق المتوسطية على مشارف اللاارضوية؟/6 - عبدالامير الركابي

2021/05/18 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي عام 2003 مع مفتتح القرن الحادي والعشرين أقدمت الإمبراطورية المفقسة خارج رحم التاريخ على انهاء الانعكاس الغربي ممثلا في الدولة المفبركة في ارض الرافدين، لتنهي بذلك نوع حضورالغرب كما امكن من عام 1921، في حين قامت بعد ثمان سنوات في ارض النيل حركة انتفاض عارمة، شملت المنطقة، جاءت شرارتها من تونس، سرعان ماتمت تسميتها من قبل الغرب ب "الربيع العربي"، والذي هو الدالة الأولى في مصر على انتهاء الطور التاريخ ......





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