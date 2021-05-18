صلاح الدين تحدّد شرطاً لتسلم الحبوب من المزارعين

2021/05/18 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فليح العبيدي

كشفت شركة الحبوب في صلاح الدين إحدى شركات وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن أسباب رفض تسويق بعض الحبوب، فيما حددت شرطاً لتسلم الحبوب.

وقال مدير شركة الحبوب في صلاح الدين جاسم محمد محمود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة المشرفة على تسلم الحبوب مشكلة بأمر من وزير التجارة علاء الجبوري ،وتتكون من لجنة من جهاز الأمن الوطني ولجنة من قسم السيطرة النوعية، التي تتولى عملية دخول الشاحنات وفحص الحبوب".

وأضاف أن "أسباب كثيرة تقف وراء عدم تسلم الحبوب منها ما تتعلق بمواصفاته القياسية التي يتم وضعها من قبل اللجنة العليا للتسويق في مقر الشركة، ولا يمكن تغييرها"، مشدداً على ضرورة أن "تكون الحبوب بمواصفات قياسية".

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