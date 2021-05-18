العراق: جرحى في سقوط عجلة من اعلى جسر (صور)

2021/05/18 | 13:00 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بسقوط عجلة من أعلى أحد الجسور الذي يربط محافظتي الديوانية والنجف، اسفرت عن اصابة 4 اشخاص.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (18 أيار 2021)، ان "عجلة نوع مرسيدس سقطت من أعلى جسر الشامية المعلق الذي يربط بين محافظتي النجف والديوانية".

وأضاف، أن "الحادث اسفر عن اصابة 4 اشخاص، وتسبب بأضرار كبيرة لحقت في العجلة".

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