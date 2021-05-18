العراق: سجن الحوت يبتلع نزيلا ثانيا خلال 24 ساعة

2021/05/18 | 13:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتسجيل ثاني حالة وفاة داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في تصريح لـNRT اليوم (18 آيار 2021) أن سجين من محافظة الرمادي يبلغ من العمر 44 سنة و محكوم بالإعدام وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي".

واضاف المصدر أن "السجين تعرض لفشل كلوي أدى لوفاته، مبينا إن هذه الحالة هي الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية".

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