مكافحة الإرهاب يطيح بثلاثة إرهابيين في كركوك والانبار

2021/05/18 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بثلاثة ارهابيين في محافظتي كركوك والانبار.وقال اللواء رسول، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “التوجيهات […]

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