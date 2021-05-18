التربية النيابية تقترح انهاء العام الدراسي الحالي وفق خيارين

2021/05/18 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اقترحت لجنة التربية والتعليم النيابية، على وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، انهاء العام الدراسي الحالي مصحوبة بضوابط تخص الصفوف المنتهية وغير المنتهية.

وقال عضو لجنة التربية في مجلس النواب رعد المكصوصي، في بيان، ان "اللجنة اقترحت انهاء العام الدراسي الحالي، على ان يكون هنالك امتحان نهائي حضوري لطلبة الصفوف المنتهية، والتشديد على ضرورة الالتزام بالارشادات الصحية في القاعات الامتحانية، واحتساب درجة نصف السنة لباقي المراحل الدراسية غير المنتهية كما حصل خلال العام الدراسي الماضي".

واضاف، ان "وزارة التربية هي المسؤول الاول والاخير عن انهاء العام الدراسي الحالي، حيث ستصدر قرارا بهذا الشان الاسبوع المقبل".

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