إطلاق حملة واسعة في كربلاء للكشف عن قتلة الوزني والمحافظ يحدد الموعد

2021/05/18 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، موعد

إعلان نتائج التحقيق الخاصة باغتيال

الناشط ايهاب الوزني بالتزامن مع

الحملة التي يقودها ابناء المحافظة

وذوي الناشط للضغط بهذا الاتجاه.

وبحسب الوكالة الرسمية، (18 آي

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