2021/05/18 | 13:16 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت مصادر اعلامية مقتل ثلاثة أشخاص
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال 3 من حماس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جراء استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية في
محيط مفترق أبو حصيرة بمدينة غزة،
ووسائل إعلام عبرية تتحدث عن وجود قيادي
من حركة "حماس " في السيارة.
وذكرت قناة روسيا اليوم أن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال 3 من حماس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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