اغتيال 3 من حماس

2021/05/18 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر اعلامية مقتل ثلاثة أشخاص

جراء استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية في

محيط مفترق أبو حصيرة بمدينة غزة،

ووسائل إعلام عبرية تتحدث عن وجود قيادي

من حركة "حماس " في السيارة.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن

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