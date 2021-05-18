التربية النيابية تستبعد تمديد العام الدراسي وتحدد السبب

2021/05/18 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم

الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعاً مع

وزارة التربية لمناقشة إنهاء العام

الدراسي الحالي، فيما استبعدت تمديد

العام الدراسي.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح

صحافي، إن

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