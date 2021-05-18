أربيل.. اقامة مهرجان بمناسبة يوم الآثار العالمي

2021/05/18 | 13:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم في العاصمة اربيل مهرجان بمناسبة يوم الآثار العالمي، وذلك باشراف ادارة المعرض الفني لمتنزه شاندر وبالتنسيق مع ادارة متحف اربيل المدني، وبمشاركة مجموعة فنانين ورسامين تشكيليين.

المهرجان اقيم في الموقع الاثري ( لقلعة بانمان خانزاد) المنطقة الاثرية التي تقع على طريق اربيل شقلاوة وحضر PUKmedia المهرجان.

وتم تسمية المهرجان باسم فعاليات الفن والاثار في اقليم كوردستان، وعلما ان المهرجان الفني اقتصر على يوم واحد وهو اليوم الثلاثاء، والذي بدأ من الساعة العاشرة صباحا ويستمر الرابعة عصرا.

وجرت فعاليات المهرجان وتم عرض اللوحات فوق قلعة ((بانمان)) بحضور نخبة من الفنانين والاكاديميين والمثقفين تمت دعوتهم من قبل ادارة المهرجان الفني والاثاري وهو احتفاء بيوم الأثار العالمي الذي يصادف اليوم من كل عام.

الفنان الاكاديمي هاوكار رسكن المشرف الفني للمهرجان قال لـ PUKmedia، ان المهرجان يقام كل عام وكنا نستدعي المؤسسات الفنية لبعض الدول لكن هذا العام اقتصر على الاقليم وذلك لاسباب الوضع الصحي والفايروس الذي عطل الكثير من الفعاليات.

PUKmedia / زيد محمود علي / اربيل

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