2021/05/18 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، تفاصيل منح قروض البناء البالغة 50 مليون دينار عراقي.

وذكر المصرف في بيان مقتضب اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "قروض الـ٥٠ مليون دينار المخصصة للبناء والترميم، تمنح للموظفين، وهناك أولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد في الحصول على القرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن تفاصيل قرض الـ50 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن تفاصيل قرض الـ50 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).