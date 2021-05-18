2021/05/18 | 13:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردًّا على الكثيرين الذين يسألونني الرأي ويتساءلون عن رؤيتي للأهوال الجارية في الجوار، أقولُ مجدَّدًا ما أعلنته مرارًا طيلة السنوات الماضية، المؤلمة: موقفنُا من القضية الفلسطينية يجب إرساؤه على قاعدة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتحضِّرة، وليس على متاهات الوهم ودوامات التدين التي تطحن رحاها المساكين لصالح المتاجرين المستفيدين من استمرار الصراع..كما يجب التعبير عن موقفنا باللغة وبالمفاهيم وبالمفردات التي يفهمها العالم، وليس بزعيق الناعقين والصخب البهلواني للمهرجين والمبهرجين.هذا، وإلا سوف يظل الصراعُ بين العرب والعبرانيين مستعرًا للأبد، وتظل المآسي الإبراهيمية وحروبُ الرب المزعومة، مستمرة إلى ما لا نهاية.رُفعتِ الأقلام وجفَّتِ الصُحف.يوسف زيدان.

مؤكد أن الدكتور يوسف زيدان يعي ما يقول، والمشكلة فينا، نحن الذين لا نعي ما نقول. مثلًا يعوّل الدكتور على المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، ونحن معه في هذا المطلب.



وقد رأينا المواثيق الدولية في كوبا وشعبها المحاصر، ورأيناها في كوريا الشمالية، ورأيناها في الحصار الاقتصادي المشؤوم على الشعب العراقي، ورأيناها في حصارها على الشعب الإيراني.



والحال بقيت هذه الأنظمة السياسية في الوقت الذي تمزّق النسيج الاجتماعي لهذه الشعوب، وبالخصوص تجربة الحصار الاقتصادي في العراق.



ولا ندري ما هو الدور الريادي لهذه المواثيق جرّاء ما يحصل في ليبيا، واليمن وسوريا.



نحن لا نعرف، حتّى هذه اللحظة من كتابة منشور الدكتور يوسف زيدان، ما هو وجه العقلانية التي يفترضها الرجل.



والمشكل الآخر الذي يطرحه يوسف زيدان هو "دوامات التدين"، فنحن لمجرد أن نغدو قوميين أو يساريين سيرجع اللاجئون إلى وطنهم؛ ففلسطين كانت بخير يوم كانت أدبيات اليساريين والقوميين خبزنا اليومي.

من الطريف للغاية أن تغدو العقلانية، في مثل حالة يوسف زيدان، مقدمة للابتذال والإهانة والضحك على الذقون

أو لعل الرجل ينصحنا بتحوّل ليبرالي شامل، فعند هذه العتبة سنكتشف أن القضية برمتها كانت متوقفة على ليبراليتنا، وإذا كفّت حركات الإسلام السياسي من المتاجرة بالقضية الفلسطينية ستشرق شمس الحرية في مشرقنا العربي.



من منّا لا يعرف هذه الدوامات، وهل من معلومة جديدة يحيكها علينا يوسف زيدان.



المشكلة ليست هنا، المشكلة حينما تختزل قضايانا بـ"أوهام" و"مواثيق دولية" و"عقلانية"، و"تدين" ونتناسى، جهلًا أو تجاهلًا، أو تعمدًا، بالمصالح الدولية المتشابكة، ومن ثمّ نختزلها ببعض السرديات التبسيطية، كما لو أن الجذر الأساس في تقسيم المنطقة واحتلال فلسطين وتشريد معظم سكّانها هو وعينا الديني! أو لا عقلانيتنا، كما لو أن حفنة من "العقلانيين"، مثل يوسف زيدان، سيعدلون المسار.



فالمشكل الأساس كما يبدو، قلّة العقلانية، وكثرة الحماس، ولولا هذه الأخيرة لرجع كل شيء إلى نصابه.



من الطريف للغاية أن تغدو العقلانية، في مثل حالة يوسف زيدان، مقدمة للابتذال والإهانة والضحك على الذقون.



ومن هنا، كما يقول هادي العلوي ما مضمونه، إن "الأنظمة السياسية العربية لا تقيم وزنًا للمثقفين، ولا تخشاهم، لأنها تعرف مدى رخاوتهم وانتهازيتهم".

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لم يقل لنا الدكتور، لماذا فشلت هذه المواثيق طوال 73 سنة أن ترجع لاجئًا فلسطينيًا واحدًا إلى وطنه.



اللهم إلا إذا كانت حقوق الإنسان لها ظاهر أنيق وباطن عميق.



نعلم جيدًا أن هذه المواثيق، إلّا إذا كان ليوسف زيدان رأي آخر، صُمّمِمَت لصالح الأقوياء، أما البلدان الطرفية، فغاية ما يمكن أن تحصل عليه، هو نظام سياسي مستبد مدعوم من القوى الدولية، وشعب يفترسه الطغيان من كل جانب.



ربما رأي الحقيقة التي ينادي بها يوسف زيدان في مكان آخر.



وربما يندرج منشوره أعلاه في خانة "إسقاط الواجب".



ولو كان ثمّ منفذ لحقوق الإنسان يمكنه أن يرجع شبرًا واحدًا من الأراضي الفلسطينية فليدلنا عليه.



يخبرنا ديفيد بن غوريون، وهو أكثر وضوحًا من يوسف زيدان، "إن اتفاقًا مع العرب أمر ضروري لنا، وليس من أجل السلام.



إذ لا يمكن أن نبني البلاد في حالٍة من الحرب الدائمة، لكن السلام هو وسيلة.



أمّا الهدف فهو التحقيق المطلق للصهيونية".



فالسلام عند الصهاينة هو جسر للعبور وليس غاية يمكن انتظارها، كما ينصحنا يسوف زيدان.



أكثر من ذلك، يقول ثيودور هرتزل إن "دولة اليهود في فلسطين يجب أن تشكّل جزءًا لا يتجزأ من سور الدفاع عن أوروبا في آسيا، وقلعة للحضارة في مواجهة البربرية.



سنحاول إخراج السكّان الأصليين عبر الحدود، وأن نجد لهم عملًا في البلاد التي يتم طردهم إليها، وأن ننكر عليهم أي عمل في بلادنا".

ربما ثيودور هرتزل أقل عقلانية من يوسف زيدان، ولو كان يعلم أن مثقفًا عربيًا ينادي بالعقلانية والموضوعية والاحتكام إلى المواثيق الدولية لاعتذر من العرب! ليس هذا فحسب، بل سيأكل العرب من فوقهم ومن تحت أرجلهم.



ونحن كذلك مع الدكتور ضد الصراخ والزعيق، ونطالب بالعقلانية والحكمة، لكن كيف وما هي الآليات؟ حقوق الإنسان مثلًا والمواثيق الدولية؟ ربما، شريطة أن تكشف لنا هذه المواثيق باطنها المستتر، لأننا، وحتى هذه اللحظة، لا زلنا ندرك الجانب الظاهر من هذه البنود.. ربما يظهر في يوم ما قطبًا صوفيًا يفسر لنا باطن حقوق الانسان، ويعيدنا إلى رشدنا وعقلانيتنا.



ونعيش بأمن وسلام وازدهار.



من يدري، ربما سيكون القطب المرشّح لاستجلاء باطن حقوق الإنسان هو يوسف زيدان نفسه، كي نضع حدًا لهذا الصراع الذي تتوقف عليه منطقتنا برمتها، ونكون أكثر تحضرًا في التعاطي مع قضايانا المصيرية.



أو ربما يحاول يوسف زيدان كسب احترام المجتمع الدولي، فهذا الأخير محب جدًا لصنّاع السلام والعقلانيين.

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