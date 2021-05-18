2021/05/18 | 13:25 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 18 مايو 2021 | 01:16 مساءً

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صالح يؤكد ضرورة العمل الفاعل لإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

صالح يؤكد ضرورة العمل الفاعل لإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

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