رئيس الجمهورية: ضرورة العمل الفاعل لإنهاء الاعتداءات على الفلسطينيين

2021/05/18 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، فيما شدد على ضرورة العمل الفاعل لإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، أستقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل".

وأضاف البيان، أنه "جرى ،خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في مدينة القدس وقطاع غزة، أسفرت عن سقوط عديدٍ من المدنيين العزّل، ترافقت مع التضييق على الفلسطينيين في القدس، وضرورة وقف هذه الأعمال التي تناهض حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وجدّد رئيس الجمهورية "موقف العراق إزاء محورية القضية الفلسطينية، ودعمها في المحافل الدولية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة"، مؤكداً على "أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على كافة المستويات، عربياً وإسلامياً ودولياً، لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها".

من جانبه، عبّر السفير أحمد عقل عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مشيداً "بموقف العراق الرسمي والسياسي والشعبي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، ودعمه حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمسك العراق بضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها".

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