مسؤول يكشف حقيقة ظهور

2021/05/18 | 13:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إن بلاده لم ترصد أي إصابة بسلالة كورونا المتحورة الهندية، مؤكدا أن هناك إجراءات اتخذت للحد من احتمال دخول هذ السلالة.

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