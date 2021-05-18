عاجل | رئيس الجمهورية برهم صالح: موقف العراق ثابت إزاء القضية الفلسطينية

2021/05/18 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس الجمهورية: ضرورة العمل الفاعل لإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطينيرئيس الجمهورية برهم صالح: موقف العراق ثابت إزاء القضية الفلسطينية

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