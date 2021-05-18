عاجل | رسول: جهاز مُكافحة الإرهاب يُتابع بدقة التحركات الجبانة لعصابات داعـش الإرهابية

2021/05/18 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رسول: جهاز مُكافحة الإرهاب يُتابع بدقة التحركات الجبانة لعصابات داعـش الإرهابيةاللواء يحيى رسول: القبض على 3 إرهابيين في كركوك والأنبار

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