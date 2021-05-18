سقط الذين خُدعت بهم - عايد سعيد السراج

2021/05/18 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عايد_سعيد_السراج سقط الذين خـُدعت بهم وبقيت مثل السيف فرداسقط الذين أحببتهم فردا وفردا وبقيت وحدي نور في الحق ظافر بالحق وبالخلق ومهموم السؤال ٱ-;-ه من زمن المحال زمن النفاقهرب الرفاق ضاع الرفاق وبقيت وحدي دُعِّـشَ الرفاق بانـت حقيقتهم وما بنوه من زيف ٍ وتبن ٍ وعلف ْظهر الصَلـف ْوما ادعوه من ا ......





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