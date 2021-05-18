2021/05/18 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية وضرورة العمل الفاعل لإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، خلال استقباله السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن صالح استقبل عقل "وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في مدينة القدس وقطاع غزة، أسفرت عن سقوط عديدٍ من المدنيين العزّل، ترافقت مع التضييق على الفلسطينيين في القدس، وضرورة وقف هذه الأعمال التي تناهض حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الجمهورية جدّد موقف العراق إزاء محورية القضية الفلسطينية، ودعمها في المحافل الدولية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة".وأكد صالح "أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على كافة المستويات، عربياً وإسلامياً ودولياً، لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها".

من جانبه عبّر السفير أحمد عقل عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مشيداً بموقف العراق الرسمي والسياسي والشعبي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، ودعمه حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمسك العراق بضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها، بحسب البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يستقبل السفير الفلسطيني ويؤكد موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يستقبل السفير الفلسطيني ويؤكد موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).