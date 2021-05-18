دفاع مدني صلاح الدين: إنقاذ 150 دونما من محصول الحنطة

2021/05/18 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، عن إنقاذ مئة وخمسين دونما من محصول الحنطة في ناحية المعتصم.

وقالت المديرية في بيان، إن مفارزها في مركز سامراء تمكنت من السيطرة على الحادث بوقت قياسي قصير، وإخماد النيران المندلعة في عشرة دوانم من محصول الحنطة بكل مهنية وأداء مميز ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي أجزاء الأرض غير المحصودة ومن دون أية أضرار بشرية.

وأشار بيان المديرية، إلى أن سبب الحادث هو تماس كهربائي خارجي من الأسلاك الرئيسة الناقلة للكهرباء المارة فوق الحقل.

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