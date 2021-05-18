الأكبر على الإطلاق.. اقتصاد اليابان ينكمش 4.6 بالمئة

2021/05/18 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 4.6 بالمئة، خلال السنة المالية الماضية المنتهية في آذار الماضي، بالتزامن مع تأثيرات سلبية حادة تسببت بها جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي.

وقال مجلس الوزراء الياباني في بيان صادر، الثلاثاء، إن "الانكماش المسجل خلال السنة المالية الماضية هو الأكبر على الإطلاق، حيث وجه فيروس كورونا ضربة مدمرة للاستهلاك والصادرات".

كان الانكماش القياسي السابق بنسبة 3.6 بالمئة، وتم تسجيله في السنة المالية 2008، في أعقاب تأثر البلاد بالأزمة المالية العالمية.

وأظهرت البيانات الحكومية، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير للسنة المالية الماضية المنتهي في اذار الماضي، انكمش بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي.

كان الناتج المحلي انكمش بنسبة 28.6 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الماضية، قبل أن ينمو بنسبة 22.9 بالمئة في الربع الثاني، و11.6 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية.

وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 6 بالمئة في السنة المالية الماضية، حيث امتنع السكان عن تناول الطعام في الخارج والقيام برحلات، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

كما تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 10.4 بالمئة، إذ تم إغلاق العديد من المدن الرئيسية في الخارج بشدة، مما قلل الطلب على المنتجات اليابانية مثل السيارات وقطع غيارها.

وتراجعت الواردات بنسبة 6.8 بالمئة بسبب انخفاض أسعار موارد الطاقة بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، مما خفف من انكماش الناتج المحلي الإجمالي.

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