العراق يسفر 292 أجنبياً لمخالفتهم شروط الإقامة

2021/05/18 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تسفير 292 أجنبياً خارج البلاد لمخالفتهم شروط الاقامة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “ملاكات مديرية شؤون الاقامة […]

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