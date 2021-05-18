الجبهة التركمانية تطالب بإعادة تعديل قانون الانتخابات

2021/05/18 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

طالبت الجبهة التركمانية، اليوم الثلاثاء، بإعادة تعديل قانون الانتخابات، فيما أشارت الى أن أي خلل في العملية السياسية المقبلة سيؤثر على مستقبل العراق دولياً.

وقال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون الانتخابات لم يكن صالحاً للمناطق المختلطة ،لأن هذه المناطق توزعت بحسب القانون عشائرياً وطائفياً وقومياً"، لافتاً الى أن "كركوك موحدة وأبناءها ينتخبون من يمثلهم".

وأضاف أن "القانون قسم كركوك الى ثلاثة مناطق:(كركوك الكردية، كركوك التركمانية، وكركوك العربية) وهذا لم يكن بصالح التعايش السلمي"، مطالباً بـ"إعادة تعديل القانون".

وتابع الصالحي أن "أي خلل في العملية السياسية المقبلة سيؤثر على مستقبل العراق إقليمياً ودولياً".

وأكد الصالحي أن "التركمان مكون أساسي"، لافتاً الى "أننا لو ذهبنا الى نظام الكوتا من الممكن أن نأخذ أكثر من 15 نائباً من كركوك ومن أربيل ومن كفري ومن طوزخورماتو ومن ديالى، لكن نرفض هذا الشيء لأن أساس تكوين العراق يجب أن يمثل كافة المكونات في الحكومات المقبلة".

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