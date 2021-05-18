لاجئ إيراني يضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة وسط كردستان - عاجل

2021/05/18 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني في كردستان، الثلاثاء (18 أيار، 2021) بأن لاجئاً إيرانياً أضرم النار بنفسه، أمام مقر الأمم المتحدة في محافظة أربيل.

وذكر المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "أحد اللاجئين الإيرانيين الأكراد، أضرم النار بنفسه أمام مبنى الأمم المتحدة في أربيل، احتجاجا على سوء أوضاعهم".

وأضاف، أن "عددا من اللاجئين الكرد الإيرانيين تجمعوا اليوم الثلاثاء أمام مبنى الأمم المتحدة في أربيل للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم".

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