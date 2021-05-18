ميشال عون يتبرأ من تصريحات وزير الخارجية اللبناني عن دول الخليج

2021/05/18 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء إن تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة في مقابلة تلفزيونية عن دول الخليج تعبر عن رأيه الشخصي، ولا تعكس موقف الدولة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إنها “تؤكد عُمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية”.

وأضاف البيان أن “ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية”.

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