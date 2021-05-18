الضفة الغربية:ارتفاع القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي إلى 23 منذ بدء التصعيد

2021/05/18 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم

الثلاثاء إن إجمالي عدد القتلى

الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي

في الضفة الغربية بلغ 23 شخصا منذ بدء

التصعيد.

وتتواصل حالة التوتر المتزايد في الضفة

الغربية، مع إعل

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