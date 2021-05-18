رئيس فرع نقابة الصحفيين بكربلاء يدعو وسائل الاعلام المختلفة الى تكثيف عملها للكشف عن قتلة ايهاب الوزني

2021/05/18 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين

في كربلاء المقدسة القنوات الفضائية

ووسائل الاعلام المختلفة على تكثيف

التقارير التي من شأنها أن تُساهم في

كشف قتلة ايهاب الوزني

وقال حسين عبد الأمير الشمري خلال

زي

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