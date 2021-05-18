قوات البيشمركة تستأنف تدريباتها

2021/05/18 | 14:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن استئناف تدريبات قواتها.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه في إطار البرنامج التدريبي لقوات البيشمركة في وزارة البيشمركة ، سيبدأ التدريب من جديد.

وأضاف البيان، أن مديرية العسكري بوزارة البيشمركة وحسب خطتها، ستقوم بتوزيع الجداول والدورات اللازمة وسيتم التنفيذ في المواعيد المحددة.

PUKmedia ترجمة

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