أربيل.. شاب يضرم النار بجسده أمام مقر الـ UN

2021/05/18 | 14:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضرم شاب النار في جسده اليوم الثلاثاء، امام مقر الامم المتحدة في اربيل .

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia، فان شابا من شرقي كوردستان اضرم النار في جسده بعد ان نظم وقفة احتاج مع احد رفاقه للمطالبة بحقوقه، امام مبنى الامم المتحدة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وتشير المعلومات الى ان الشاب تم نقله الى احد مشافي اربيل لتلقي العلاج اللازم.

PUKmedia خاص

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