2021/05/18 | 14:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان إنه “تم إجراء 906 فحوصات مختبرية جديدة لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وتم تسجيل 129 إصابة جديدة و170 حالة شفاء دون وفيات خلال المدة المذكورة”.

وأضاف، أن “من بين الإصابات 4 بين صفوف منتسبي دائرة صحة النجف”.

وتابع، أنه “بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي:

مجموع الإصابات الكلي: 56513

مجموع حالات الشفاء: 50720

مجموع الوفيات: 503

مجموع الحالات تحت العلاج: 5290

مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3919

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي متوازن وخال من الوفيات في احدى المحافظات العراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي متوازن وخال من الوفيات في احدى المحافظات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).