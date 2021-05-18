2021/05/18 | 14:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة عراقية تتخطى الإكتفاء الذاتي: حققنا طفرة نوعية بتسويق الحنطة ولم نسجل حرائق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/18 | 14:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تتخطى الإكتفاء الذاتي: حققنا طفرة نوعية بتسويق الحنطة ولم نسجل حرائق ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تتخطى الإكتفاء الذاتي: حققنا طفرة نوعية بتسويق الحنطة ولم نسجل حرائق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).