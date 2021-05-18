2021/05/18 | 14:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بالعثور على ثلاثة أطفال على الطريق السريع الدوليز وقال المصدر، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “سيطرة البطحاء تسلمت ثلاثة أطفال من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إثر خلاف مع زوجته..



أب يرمي ابناءه الثلاثة على قارعة الطريق المركز الخبري الوطني.

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