رغم التهديدات.. المنقوش تجدد مطالبتها بخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

2021/05/18 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الثلاثاء، مطالبتها بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها.

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