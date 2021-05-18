مصدر في حكومة الاقليم لـ (بغداد اليوم): افتتاح اكبر مصنع للحديد الصلب في العراق باربيل

2021/05/18 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصدر مقرب من رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، عن بارزاني سيقوم اليوم بافتتاح اكبر مصنع للحديد الصلب في العراق في محافظة اربيل .

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المصنع سيكون الاكبر في البلاد، حيث تم انشائه بـ 100 مليون دولار، وبطاقة انتاجية سنوية بـ 350 الف طن من الحديد".

واضاف، ان "المصنع سيوفر الف فرصة عمل لمواطني الاقليم".

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