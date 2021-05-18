لاجئ إيراني يضرم النار في جسده أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل

2021/05/18 | 14:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدم لاجئ كردي من أصول إيرانية، الثلاثاء، على إضرام النيران في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة في محافظة أربيل.

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وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (18 أيار 2021)، بأن "لاجئاً كردياً من أصول إيرانية، أضرم النار في نفسه بواسطة قداحة أمام كاميرات وسائل الإعلام بعد سكب مادة البنزين على جسده، ليسقط أرضاً أامم مقر الأمم المتحدة في محافظة أربيل، ما دفع المتواجدين بالقرب منه إلى الإسراع لإخماد النيران التي نشبت في جسده".

وأضاف المصدر، أنه "تم نقل اللاجئ إلى المستشفى من قبل الأمم المتحدة لتلقي العلاج، دون معرفة الأسباب التي دفعته إلى محاولة الانتحار".

وحصل "ناس" على صورة اللاجئ لحظة نشوب النيران في جسده، إلا أنه يعتذر عن نشرها تقديراً للجانب الإنساني لما تحمله من قساوة.

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