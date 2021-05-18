التربية النيابية تستبعد تمديد العام الدراسي الحالي لهذه الاسباب

2021/05/18 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة التربية النيابية، أنها ستعقد اجتماعاً مع وزارة التربية لمناقشة إنهاء العام الدراسي الحالي الذي استبعدت تمديده.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريحات صحفية انه من الصعب تمديد العام الدراسي الحالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتأثيره على إجراء الامتحانات خصوصاً للمراحل المنتهية وأيضا على بداية العام الدراسي المقبل.

وأكد أن لجنة التربية سيكون لها اجتماع مع وزارة التربية لمناقشة إنهاء العام الدراسي الحالي ووضع الآلية المناسبة للامتحانات النهائية، مبيناً أن اللجنة ستقدم مقترحاً بإنهاء العام الدراسي الحالي وإجراء الامتحانات النهائية لجميع المراحل فيما إذا استمر انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا بالشكل الحالي.

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