أردوغان يؤكد ان بلاده ستواصل عملياتها حتى تحييد جميع القياديين في حزب العمال الكردستاني

2021/05/18 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستواصل عملياتها حتى تحييد جميع القياديين في حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب السورية المختبئين في العراق وسوريا

وأشار اردوغان الى ان قوات بلاده قضت على القيادي في حزب العمال الكردستاني، نور الدين صوفي، بعملية أمنية نُفذت شمال العراق..



مبينا ان القتيل مواطن سوري وكان مسؤولاً عن العمليات في سوريا..



وأوضح اردوغان ان صوفي تم تحييده في عملية للاستخبارات والقوات المسلحة التركية جرى تحضيرها خلال وقت طويل.

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