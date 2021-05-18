حقوق الانسان تحدد ثلاثة تحديات مصيرية تواجه الانتخابات المقبلة

2021/05/18 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي عن أبرز التحديات التي ستواجه العملية الانتخابية المقبلة.

الغراوي أكد في بيان ان الامن الانتخابي سيكون الركيزة الاساسية لنجاح العملية الانتخابية، لكن ذلك لن يتحقق في ظل التحديات والانتهاكات التي ستواجه العملية الانتخابية والتي يقف في مقدمتها اجبار الناخب على المشاركة، وممارسة التهديد بين القوى السياسية وكذلك للناخب، ووجود المال والسلاح السياسي، مطالبا الحكومة ومفوضية الانتخابات وجميع القوى السياسية بـالسعي الجاد لتحقيق متطلبات الامن الانتخابي وتهيئة المناخ للمواطن لممارسة حقه في الانتخابات بدون اية ضغوط او تهديدات قد تسبب عزوفا عن المشاركة.

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