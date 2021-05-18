2021/05/18 | 14:42 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهالي ضحايا حريق مستشفى ببغداد ينتظرون تكريم ذويهم ومنحهم تعويضات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/18 | 14:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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