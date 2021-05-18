بئر آرامكو السعودي أغلى من الإنسان الفلسطيني - هاله ابوليل

2021/05/18 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل بئر آرامكو أغلى من الإنسان الفلسطيني بينما حشد خادم الحرمين الملك سلمان وولده الصغير ( محمد) العرب والمسلمين في ثلاث قمم في مكة من أجل بئر نفط مضروب من الحوثي الذي يحاربه السعايدة والإماراتيين منذ أربع سنوات, دمروا فيها اليمن وقتلوا أطفاله ورملوا نساءه وادخلوه في اكبر كارثة إنسانية , كانوا سببا فيها وكل ذلك من اجل حماية كراسيهم من عشر حوثيين يهددون وجودهم .لم نجد من خادم الحرمين ......





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