الانتخابات وفرصة التغيير ! - طارق الجبوري

2021/05/18 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طارق_الجبوري اشهر قليلة تفصلنا عن اجراء الانتخابات في تشرين الاول من هذا العام في اجواء ما زالت غيرمستقرة وتسودها الفوضى وضياع هيبة القانون وبقاء هيمنة الاحزاب الاسلاموية الطائفية بمختلف تسمياتها وتفرعاتها ..



ومع ذلك فيبدو ان لامناص من التشبث بخيوط اللعبة الانتخابية فعسى ان يتحقق شيء من التغيير و من الوهم توقع تدخل اميركي لصالح حكم مدني بعيداً عن المتاجرة بالدين كما ان زمن الانقلابات العسكرية قد ولى بل ان المؤ ......





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