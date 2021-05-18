العراق يؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية: سندعمها في المحافل الدولية

2021/05/18 | 14:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، السفير الفلسطيني لدى بغداد، أحمد عقل، مؤكدًا موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، 18 أيار/مايو 2021 في قصر السلام ببغداد، السفير الفلسطيني لدى العراق السيد أحمد عقل، وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في مدينة القدس وقطاع غزة، أسفرت عن سقوط عديدٍ من المدنيين العزّل، ترافقت مع التضييق على الفلسطينيين في القدس، وضرورة وقف هذه الأعمال التي تناهض حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأضاف البيان، "وجدّد رئيس الجمهورية موقف العراق إزاء محورية القضية الفلسطينية، ودعمها في المحافل الدولية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة"، مؤكدًا "أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على كافة المستويات، عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها".

من جانبه أشاد السفير أحمد عقل بـ"موقف العراق الرسمي والسياسي والشعبي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، ودعمه حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمسك العراق بضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها"، وفقًا للبيان.

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