2021/05/18 | 15:00 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الثلاثاء 18 مايو 2021 | 02:42 مساءً | عدد القراءات : 16

سالم: الطلبة لن يهبط..



وأزمته ليست فنية

أكد مدرب حراس مرمى الطلبة العراقي إبراهيم سالم أن الفريق لن يهبط للدرجة الأولى.

وقال إن الطلبة سينجح في البقاء بتاريخه وعراقته وجماهيريته، رغم الصعوبات التي يعيشها.

وقال سالم في تصريح صحفي: "الجميع يعلم الظروف الصعبة التي يمر بها نادي الطلبة.



لا شك أن أزمة الطلبة إدارية وليست فنية".

وأكد: "كما أن لاعبي الفريق من بين الأفضل على الساحة، لكن الأزمات الإدارية وتأخر المستحقات، عقدت الوضع النفسي المتدني للاعبين".

وأوضح أن إدارة النادي وعدت بصرف مستحقات اللاعبين الأسبوع المقبل.

وتابع: "هناك فترة توقف نحو شهر كاملا، وهي فرصة للإدارة لإنهاء المشاكل المالية وإعادة الثقة للاعبين، لتأكيد بقاء الطلبة في الدوري الممتاز".

وأشار إلى أن الجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب ثائر جسام يمتد عقده إلى نهاية الموسم المقبل.

ولفت إلى أن المدرب طالب إدارة النادي بصرف مستحقات اللاعبين أو سيرحل عن الفريق.

وشدد على أن تأخر المستحقات تسبب في فقدان اللاعبين تركيزهم.

يشار إلى أن الطلبة يحتل المركز 18 برصيد 29 نقطة، بعد مرور 31 جولة من الدوري العراقي الممتاز

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