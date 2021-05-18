الدفاع المدني ينقذ 80 دونماً من الحرق في صلاح الدين

2021/05/18 | 15:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين - واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن انقاذ 80 دونماً من الحرق في المحافظة.

وقال مدير الدفاع المدني في صلاح الدين العميد لطيف جاسم حمود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حريقاً اندلع في محصول حنطة جلام الدور بسبب تماس كهربائي".

وأضاف أن "النيران التهمت 2 دونم فيما انقذت فرق الدفاع المدني 80 دونماً".

ودعا مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، أمس الاثنين، الى وقفة وطنية للحد من الحرائق، فيما شدد على ضرورة إنجاح الموسم الزراعي الحالي.

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