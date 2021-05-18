مقتل إسرائيليين اثنين في استهداف تجمع قرب غزة.. ومظاهرات وإضرابات في الضفة

2021/05/18 | 15:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الفلسطينيون في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة، الثلاثاء، إضرابًا جماعيا نادر، احتجاجا على السياسات الإسرائيلية، فيما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية غزة وأطلق مسلحون عشرات الصواريخ على إسرائيل من القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

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