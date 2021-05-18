الرئاسة الفلسطينية: السلطات الإسرائيلية تمنع دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة

2021/05/18 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت لجنة الرئاسة الفلسطينية لتنسيق إدخال البضائع، أن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح بإيصال الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وقال مسؤول اللجنة، رائد فتوح، في تصريحات صحفية، إن السلطات الإسرائيلية ترفض إدخال السولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

وكانت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة قد أعلنت الاثنين عن توقف مولد عن العمل في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب النقص في الوقود اللازم لتشغيل المحطة، مما فاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وطالبت بضغط دولي على دولة الاحتلال لإدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، حيث أن الكميات المتوفرة تكفي لتشغيل المحطة لثلاثة أيام كأقصى حد بحسب الشركة.

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