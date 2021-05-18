المالية النيابية: الحكومة تعمل على إنجاز الموازنة قبل إجراء الانتخابات

2021/05/18 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت اللجنة المالية النيابية إن الحكومة تعمل على إنجاز الموازنة قبل إجراء الانتخابات.

وكشف عضو اللجنة جمال كوجر عن تحرك لوزارة المالية لإعداد مشروع قانون الموازنة للعام الفين واثنين وعشرين، مبينا ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي المكلفة بإعداد قانون الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب حسب قانون الادارة المالية، على أن تبدأ بإعدادها في شهر أيار الجاري وتنجزها مطلع شهر تشرين الاول المقبل، قبيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

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