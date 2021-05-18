2021/05/18 | 15:31 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 18 مايو 2021 | 03:21 مساءً

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نائب يحذر: بحيرة حمرين ستفقد مياهها بالكامل خلال فترة وجيزة

اكد النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي ، الثلاثاء، أن بحيرة حمرين ستفقد مياهه بالكامل خلال فترة وجيزة وتصبح صحراء.

وقال التميمي ان” تحول بحيرة حمرين الى صحراء ربما لم تدر في مخيلة احد لعقود ولكنها حقيقة تقترب من الحصول خاصة وان ما تبقى من خزينها يصل الى 300 مليون م3 وهو اقل بنسبة 75% من خزينها الطبيعي الذي يصل الى مليارين و400 مليون م3 قبل عامين”.

واضاف التميمي،ان” بحيرة حمرين ستفقد مياهها بالكامل خلال فترة وجيزة لان الاطلاقات اعلى من الايرادات بنسبة تزيد عن 60% ونحن لانزال في بداية الصيف”، مبينا أن “ديالى دخلت مرحلة الجفاف بسرعة وبدات مناطق زراعية واسعة تئن من وقع الازمة التي ستخلق مشاكل كبيرة جدا”.

ودعا الى “عقد اجتماع وزاري عالي المستوى من اجل دراسة الموقف المائي في ديالى وسبل ايجاد حلول عاجلة تؤمن المياه لاكثر من 900 الف مواطن سيتضرر بازمة المياه القادمة والحفاظ على اكثر من 100 الف دونم من البساتين الزراعية”.

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