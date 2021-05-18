الكاظمي يؤكد اهمية ارتقاء علاقات العراق وحلف الناتو في المجالات غير القتالية

2021/05/18 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، سعي الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وحلف الناتو، فيما شدد على اهمية ارتقاء هذه العلاقات في المجالات غير القتالية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، مساعد الامين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) جون مانزا والوفد المرافق له"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين بغداد وحلف شمال الاطلسي، والدور الذي تقوم به بعثة الناتو من خلال دعم العراق في حربه ضد الارهاب، وفي رفع مستوى قدراته العسكرية ضمن اطر التدريب والمشورة و تطوير البنى المؤسساتية وغيرها".

واكد الكاظمي "سعي الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وحلف الناتو، واهمية ان ترتقي هذه العلاقة الى بداية جديدة ومثمرة تنحصر في المجالات غير القتالية وفق متطلبات الحكومة العراقية واحترام سيادة البلد".

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